В центре Саратова пьяный водитель иномарки протаранил «Приору»
ДТП случилось напротив дома №15/17
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На улице Радищева в Саратове сегодня, 2 января, пьяный водитель Renault Logan выехал на встречку и врезался в «Ладу Приора».
- ДТП случилось напротив дома №15/17. Нарушитель объяснил, что выпил после ссоры с супругой, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
Прибывшие врачи Центра медицины катастроф осмотрели виновника аварии, от госпитализации он отказался. На месте работают инспекторы ГИБДД.