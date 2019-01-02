В центре Саратова пьяный водитель иномарки протаранил «Приору»

2 Янв. 2019 2019-01-02T08:41:42+03:00

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На улице Радищева в Саратове сегодня, 2 января, пьяный водитель Renault Logan выехал на встречку и врезался в «Ладу Приора».

- ДТП случилось напротив дома №15/17. Нарушитель объяснил, что выпил после ссоры с супругой, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Прибывшие врачи Центра медицины катастроф осмотрели виновника аварии, от госпитализации он отказался. На месте работают инспекторы ГИБДД.