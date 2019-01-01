2019-01-01T16:50:03+03:00
Общество

Саратовским детям запрещают бить ногами по льду

Ребенок может провалиться
Дарья Вострикова
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В пору новогодних каникул МЧС Саратовской области предупреждает детей об опасности, которое в себе таит неправильное поведение на льду.

Ребенка лучше не пускать одного на замерзший водоем. Но если уж такое произошло, важно помнить несколько нюансов.

Не стоит бить ногами об лед, проверяя его на прочность. Такие испытания могут закончиться утоплением.

Особую опасность представляет тот замерзший водоем, который укутан толстым слоем снега.

Ведь именно в этих местах вода застывает намного медленнее. А еще места, где видны трещины и лунки.

Если лед начал расходиться, худшее решение — опрометью бежать от этого места. Нужно лечь на застывшую воду и аккуратно перекатиться туда, где безопаснее.

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