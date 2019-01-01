Пассажиров троллейбуса в Саратове обслужили Дед Мороз и Снегурочка
Об этом написал в соцсетях восторженный горожанин
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Сегодня, 1 декабря, пассажир саратовского транспорта поделился, как их водителем и кондуктором были Дед Мороз и Снегурочка.
- Огромное спасибо троллейбусу №16 с номерным знаком 1257, устроили праздник! До слез!— делится Ярослав Щербаков в профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».
Мужчину восхитили не только сказочные персонажи, но и красиво украшенный салон транспорта.
Это вернуло его в детство.