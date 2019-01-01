В Саратове ищут пропавшего пенсионера со светлыми глазами
Мужчина может быть дезориентирован
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В Саратове пропал без вести 78-летний Александр Сисин.
Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина пропал 31 декабря.
Приметы мужчины: рост 170 сам, худощавого телосложения, волосы седые, редкие, короткие, глаза светлые. У него есть теменная залысина.
Он был одет в две осенних куртки: снизу старая черная, а сверху коричневая с замком-молнией и пуговицами, черные теплые брюки, серую вязаную шапку, шарф и перчатки того же цвета.
Обут в черные зимние ботинки.