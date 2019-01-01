2019-01-01T11:40:27+03:00
Происшествия

В Саратове безработный юноша украл из магазина 3 бутылки William Lawson`s

Мужчина прихватил три бутылки этого виски
Дарья Вострикова
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Полиция раскрыла кражу трех бутылок виски William Lawson`s из магазина в Волжском районе.

- О случившемся в отделение сообщила 30-летний товаровед. По ее словам, кто-то украл алкоголь из магазина на Соколовой улице вечером 30 декабря, — сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Задержанным оказался 20-летний парень, который ранее уже был судим за грабеж.

Юноша во всем признался. На него заведено уголовное дело.

Он ожидает своей участи под подпиской о невыезде.

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