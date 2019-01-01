В Саратовской области 712 мам бесплатно своили новые профессии в декрете
Такая возможность есть и в этом году
Изменить размер текста:
В рамках указа Президента «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» мамам дают бесплатную возможность получить новую профессию в декрете.
- В 2018 в центрах занятости Саратовской области новой профессией в декрете овладели 712 женщин. Им предложили 43 учебные программы на выбор — «Портной», «Менеджер по продажам», «Офис-менеджер», «Сметчик» и другие, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции области.
Освоить новые навыки мамам бесплатно можно будет и в этом, 2019 году.