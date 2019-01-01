В Саратовской области 712 мам бесплатно своили новые профессии в декрете

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:33:34+03:00

Такая возможность есть и в этом году

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В рамках указа Президента «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» мамам дают бесплатную возможность получить новую профессию в декрете.

- В 2018 в центрах занятости Саратовской области новой профессией в декрете овладели 712 женщин. Им предложили 43 учебные программы на выбор — «Портной», «Менеджер по продажам», «Офис-менеджер», «Сметчик» и другие, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции области.

Освоить новые навыки мамам бесплатно можно будет и в этом, 2019 году.