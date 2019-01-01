Балаковец угнал «Пикабу» из чужого двора
Злоумышленника задержали в последний день прошлого года
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Вчера, 31 декабря, балаковская полиция раскрыла кражу велосипеда «peekaboo» у 35-летней местной жительницы.
- В отдел женщина обратилась еще в мае. За 10 минут пропал ее велосипед, который стоял у подъезда дома дома на улице Механизаторов в Балаково, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУВД.
Задержанным оказался 53-летний мужчина. За его спиной уже два обвинительных приговора за кражу и наркотики.
На предполагаемого вора заведено третье уголовное дело. Его решения гражданин ожидает под подпиской о невыезде.