Путин назначил судей в Саратовской области и наградил колхозников

СЕГОДНЯ 19:11 2018-12-31T19:11:50+03:00

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В Татищевском районе Саратовской области опубликованным 31 декабря Указом президента РФ назначена судья районного суда Добрыдень Олеся. В Саратове этим же указом назначен новый судья во Фрунзенский районный суд, им стала Ксения Александрова.

Судьей саратовского Арбитражного суда Путин назначил Марата Сайдуллина.

Медалью «За заслуги перед отечеством II степени» накануне нового года награжден Юсуп Батраев, замгендиректора ООО «Фермерское хозяйство «Деметра» из Новобурасского района Саратовской области и директора ООО «Березовское» из Энгельсского района Владимира Гришанова.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства присвоено трактористу-машинисту Сергею Аленникову из колхоза «Имени 18-го партсъезда» в Новой Краснянке Ершовского района.