2018-12-31T19:10:29+03:00
Общество

Чиновник правительства Ипатова получил награду от президента Путина

Сейчас Максим Орлов занимается пиаром АО «Мосинжпроект»
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Орлов Максим, бывший первый заместитель руководителя аппарата правительства Саратовской области награжден президентом РФ Владимиром Путиным медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Награду Орлов получил как директор по внешним коммуникациям АО «Мосинжпроект».

Указ об этом от 27 декабря, был опубликован сегодня, 31 декабря.

Максим Орлов несколько лет занимал должность первого заместителя руководителя аппарата правительства Саратовской области при губернаторе Павле Ипатове.

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