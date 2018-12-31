2018-12-31T10:59:35+03:00
Общество

Мэр Саратова опубликовал в соцсетях праздничные семейные фото

Михаил Исаев призвал горожан посвятить новогодние праздники родным и близким
Екатерина Семенова
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Семья Михаила Исаева. Фото Елены ДерюгинойСемья Михаила Исаева. Фото Елены Дерюгиной
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Мэр Саратова Михаил Исаев накануне празднования Нового года поделился с пользователями интернета своими семейными фотографиями. Несколько кадров глава администрации Саратова выложил в соцсети.

Вместе с ними он опубликовал текст поздравления, который продублирован на официальном сайте мэрии.

Михаил Исаев с семьей. Фото Елены Дерюгиной

Михаил Исаев с семьей. Фото Елены Дерюгиной

- Наступает волшебная пора с добрыми, семейными традициями. Мы посвящаем эти праздничные дни родным и близким, чтобы подарить им свое тепло, радость и заботу. В тоже время в этот период принято подводить итоги и строить планы на будущее.

От всей души желаю саратовцам в Новом 2019 году удачи при достижении поставленных целей. Пусть наступающий 2019 год осуществит все ваши заветные мечты и оправдает надежды. Благополучия вам, вашим семьям и всем, кто вам дорог. С Новым 2019 годом! — поздравил горожан мэр Михаил Исаев.

Михаил Исаев с семьей. Фото Елены Дерюгиной

Михаил Исаев с семьей. Фото Елены Дерюгиной

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