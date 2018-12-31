В ДТП на Шехурдина пострадала 18-летняя пассажирка «Лады»
Авария случилась возле заправки «Лукойл»
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Ночью 31 декабря в ДТП в Ленинском районе Саратова пострадала девушка.
Столкновение ВАЗ 21099 и иномарки KIA произошло возле пересечения Шехурдина с улицей Куприянова.
Как сообщил спецкорреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, причиной столкновения стал выезд «Лады» под управлением 21-летнего водителя на встречную полосу. Удар пришелся в переднюю пассажирскую дверь. В результате прибывшие на место ДТП медики «скорой» оказали помощь находившейся там 18-летней девушке.