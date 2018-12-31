В Саратов не могут попасть самолеты из Москвы
Им мешает сильный туман
Онлайн-табло "Саратовских авиалиний"
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В саратовском аэропорту задержаны два рейса.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, это связано с плохими погодными условиями — сильным туманом.
Задержаны рейсы «Аэрофлота» СУ-1357 и СУ-1361, которые должны прибывать в Саратов в 10:20 и 13:25 соответственно.
По информации АО «Саратовские авиалинии», рейсы перенесены на несколько часов.
Согласно данным онлайн-табло «Саратовских авиалиний», кроме этого, задержан и пока не вылетел самолет авиакомпании S7 Airlines с вылетом из Домодедово С7-203 в 8.55.
Также это касается и рейса «Аэрофлота» СУ-1360, который должен был подняться в воздух в 9:40.