2018-12-31T09:48:20+03:00
Общество

В Саратов не могут попасть самолеты из Москвы

Им мешает сильный туман
Екатерина Семенова
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Онлайн-табло "Саратовских авиалиний"Онлайн-табло "Саратовских авиалиний"
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В саратовском аэропорту задержаны два рейса.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, это связано с плохими погодными условиями — сильным туманом.

Задержаны рейсы «Аэрофлота» СУ-1357 и СУ-1361, которые должны прибывать в Саратов в 10:20 и 13:25 соответственно.

По информации АО «Саратовские авиалинии», рейсы перенесены на несколько часов.

Согласно данным онлайн-табло «Саратовских авиалиний», кроме этого, задержан и пока не вылетел самолет авиакомпании S7 Airlines с вылетом из Домодедово С7-203 в 8.55.

Также это касается и рейса «Аэрофлота» СУ-1360, который должен был подняться в воздух в 9:40.

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