На Волгоградаской трассе столкнулись три фуры и Lada Granta
В результате ДТП возникла многокилометровая пробка
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Полчаса назад, 31 декабря, в Саратовском районе, на трассе Саратов-Волгоград, недалеко от села Михайловка столкнулись сразу три фуры и легковушка.
- При столкновении трёх фур и автомобиля Lada Granta пострадал водитель легкового автомобиля, движение в оба направления затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД. Они регулируют движение, чтобы избежать заторовой ситуации, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Полицейские попросили водителей при возможности выбирать пути объезда этого участка дороги, чтобы разгрузить движение и не создавать еще более плотный затор.