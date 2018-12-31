На Волгоградаской трассе столкнулись три фуры и Lada Granta

СЕГОДНЯ 09:32 2018-12-31T09:46:04+03:00

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Полчаса назад, 31 декабря, в Саратовском районе, на трассе Саратов-Волгоград, недалеко от села Михайловка столкнулись сразу три фуры и легковушка.

- При столкновении трёх фур и автомобиля Lada Granta пострадал водитель легкового автомобиля, движение в оба направления затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД. Они регулируют движение, чтобы избежать заторовой ситуации, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Полицейские попросили водителей при возможности выбирать пути объезда этого участка дороги, чтобы разгрузить движение и не создавать еще более плотный затор.