В Саратове ночной пожар тушили больше четырех часов
Сгорели дома, баня и сарай
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В ночь на 31 декабря в Саратове произошел сильный пожар в Кировском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сообщение о возгорании на 2-м Аптечном проезде поступило в 01:35.
Там горели два жилых дома, баня и сарай. Общая площадь пожара составила 113 кв. метров.
На место выезжали семь единиц спецтехники и 21 человек личного состава. Они ликвидировали возгорание в 05:47.
Известно, что на пожаре пострадал человек.