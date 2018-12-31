2018-12-31T08:46:27+03:00
Происшествия

В Саратове ночной пожар тушили больше четырех часов

Сгорели дома, баня и сарай
Екатерина Семенова
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В ночь на 31 декабря в Саратове произошел сильный пожар в Кировском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сообщение о возгорании на 2-м Аптечном проезде поступило в 01:35.

Там горели два жилых дома, баня и сарай. Общая площадь пожара составила 113 кв. метров.

На место выезжали семь единиц спецтехники и 21 человек личного состава. Они ликвидировали возгорание в 05:47.

Известно, что на пожаре пострадал человек.

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