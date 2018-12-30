Под Саратовом в ДТП погибли два водителя, госпитализированы три пассажира
Под Саратовом вечером 30 декабря произошло смертельное ДТП.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», вблизи Октябрьского городка Татищевского района столкнулись «Лада Ларгус» и ВАЗ-2112.
В аварии на месте погибли оба водителя. Кроме того, три пассажира «Ларгуса» были госпитализированы врачами «скорой помощи» и областной службой спасения.
По предварительной версии, пассажиры «Ларгуса», двое мужчин и женщина, ехали из Москвы, воспользовавшись сервисом blablacar. В то же время, некоторые местные жители отметили, что ранее неоднократно видели водителя ВАЗа за рулем в нетрезвом состоянии.
По данному факту начата проверка.