Под Саратовом в ДТП погибли два водителя, госпитализированы три пассажира

30 Дек. 21:36 2018-12-30T21:36:46+03:00

Они ехали из Москвы на blablacar

Изменить размер текста: A A

Под Саратовом вечером 30 декабря произошло смертельное ДТП.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», вблизи Октябрьского городка Татищевского района столкнулись «Лада Ларгус» и ВАЗ-2112.

В аварии на месте погибли оба водителя. Кроме того, три пассажира «Ларгуса» были госпитализированы врачами «скорой помощи» и областной службой спасения.

По предварительной версии, пассажиры «Ларгуса», двое мужчин и женщина, ехали из Москвы, воспользовавшись сервисом blablacar. В то же время, некоторые местные жители отметили, что ранее неоднократно видели водителя ВАЗа за рулем в нетрезвом состоянии.

По данному факту начата проверка.