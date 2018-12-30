2018-12-30T21:36:46+03:00
Происшествия

Под Саратовом в ДТП погибли два водителя, госпитализированы три пассажира

Они ехали из Москвы на blablacar
Екатерина Семенова
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Под Саратовом вечером 30 декабря произошло смертельное ДТП.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», вблизи Октябрьского городка Татищевского района столкнулись «Лада Ларгус» и ВАЗ-2112.

В аварии на месте погибли оба водителя. Кроме того, три пассажира «Ларгуса» были госпитализированы врачами «скорой помощи» и областной службой спасения.

По предварительной версии, пассажиры «Ларгуса», двое мужчин и женщина, ехали из Москвы, воспользовавшись сервисом blablacar. В то же время, некоторые местные жители отметили, что ранее неоднократно видели водителя ВАЗа за рулем в нетрезвом состоянии.

По данному факту начата проверка.

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