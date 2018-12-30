За год в Саратовской области достроили 10 проблемных домов

СЕГОДНЯ 18:13 2018-12-30T18:13:33+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился с дольщиками одного из проблемных домов.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он вместе с застройщиком — генеральным директором АО «Саратовоблжилстрой» Леонидом Писным — пообщался с жильцами дома в Новосоколовогорском поселке.

- Сложное решение, которое нам сообща удалось найти. Самое главное — это ваше терпение. Спасибо вам за совместную работу, — сказал Валерий Радаев.

Дом начали возводить в 2014 году, но сдать его по плану в 2015 году не удалось из-за проблем у строительной организации. Поэтому к работам приступило АО «Саратовоблжилстрой», и объект был сдан 14 декабря 2018 года.

- В следующем году продолжим решать проблемы. При поддержке Вячеслава Володина, системной работе депутатов всех уровней, дольщиков, застройщиков находим решения сложных задач. Сейчас есть задел на следующий год. Будем работать в том же формате до тех пор, пока не решим проблему всех обманутых дольщиков, — подчеркнул губернатор.

Всего в 2018 году были сданы 10 проблемных домов, решены проблемы 600 обманутых дольщиков.

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