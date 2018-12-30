Соколова с «макарошками» стала главным скандалом уходящего года по версии «Газеты.ру»

СЕГОДНЯ 16:16 2018-12-30T16:20:12+03:00

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В преддверии Нового года многие СМИ подводят итоги. Федеральное издание «Газета.ру» опубликовала статью с самыми неудачными высказываниями чиновников.

В рейтинге представителей властей, которые сильнее всего разозлили россиян, оказалась бывшая министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова.

- Главный скандал уходящего года устроила Наталья Соколова, — считает издание.

Напомним, ее призыв питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц, как того допускает минимальный продуктовый набор, вызвал бурю негодования в обществе.

По мнению Соколовой, вполне нормально питаться скудно, якобы это помогает оставаться здоровым и стройным. Фраза: «макарошки всегда стоят одинаково» стала интернет-мемом и принесла Соколовой сомнительную популярность.

После скандала она была уволена, хотя, как выяснилось впоследствии, заявление было написано по собственному желанию чиновницы.

Кроме Соколовой в ТОП-10 попали неудачные фразы министра экономического развития РФ Максима Орешкина, гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, вице-премьера Татьяны Голиковой, министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой, председателя комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса, директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, сенатора Совета Федерации от Брянской области Екатерины Лаховой.

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