ВАЗ провалился в яму на улице Тархова
В районе рынка «Солнечный» образовалась пробка
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На улице Тархова в Ленинском районе Саратова автомобиль провалился в яму.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ДТП случилось около рынка «Солнечный».
Автомобиль ВАЗ провалился в яму левым передним колесом.
По улице Тархова возникла пробка в обе стороны. Также крайне затруднено движение по перпендикулярной улице Чехова.
В целом пробки в Саратове, несмотря на середину выходного дня, достигают 8 баллов.