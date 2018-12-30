ВАЗ провалился в яму на улице Тархова

СЕГОДНЯ 11:59 2018-12-30T11:59:44+03:00

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На улице Тархова в Ленинском районе Саратова автомобиль провалился в яму.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ДТП случилось около рынка «Солнечный».

Автомобиль ВАЗ провалился в яму левым передним колесом.

По улице Тархова возникла пробка в обе стороны. Также крайне затруднено движение по перпендикулярной улице Чехова.

В целом пробки в Саратове, несмотря на середину выходного дня, достигают 8 баллов.