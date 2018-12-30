Полторы тысячи саратовцев в мороз остались без газа
При прокладке водовода был поврежден газопровод
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Вечером 29 декабря в Ленинском районе Саратова произошло повреждение газопровода.
Как сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ, в 21:40 на улице Тархова проводились согласованные вскрышные работы. При этом был задет стальной подземный газопровод низкого давления диаметром 150 мм.
Это привело к прекращению подачи газа 1480 абонентам.
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
Газопровод принадлежит АО «Саратовгаз», а работы на участке велись ООО «Волгоспецмонтаж» — там прокладывали водовод.
При этом отмечается, что в Саратове установились низкие температуры воздуха.