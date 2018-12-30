2018-12-30T10:07:03+03:00
Общество

Улицы Саратова ночью убирало рекордное число техники

Радаев потребовал, чтобы машины не простаивали
Екатерина Семенова
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Губернатор области Валерий Радаев вечером 29 декабря отправился в рейд по улицам Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, тот проверил работы по уборке снега.

Ему доложили, что в ночь на воскресенье на улицы выведено дополнительно 300 снегоуборочных машин, кроме тех, что уже работали. Дорожники расчищают Московскую, Вольскую, Волжскую, Федоровскую улицы, Горького, Радищева, проспект Кирова, а также Предмостовую площадь. При этом идет поквартальное перекрытие проезжей части.

Восемь грейдеров направлены на расчисту второстепенных дорог.

- Мы привлекли дополнительные машины и смогли вывести на уборку Саратова рекордное число техники, — отметил Радаев и потребовал, чтобы техника не простаивала без дела.

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