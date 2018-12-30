На трассе в Саратовской области столкнулись две «десятки»
Пострадали пять человек
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Вечером 29 декабря на трассе под Ершовом Саратовской области столкнулись два автомобиля ВАЗ-2110.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла в четырех километрах от райцентра на дороге, ведущей в сторону Балакова.
В салоне двух «десяток» находились пять человек, четверо из которых пострадали. Они были госпитализированы областными спасателями и службой «скорой помощи». Пятый получил незначительные травмы и помощь ему была оказана на месте.