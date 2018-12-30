2018-12-30T13:00:21+03:00
Происшествия

Житель Калуги втерся в доверие к саратовчанке и украл iPhone XR

Ранее он уже был судим
Екатерина Семенова
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28 декабря в полицию Ленинского района Саратова обратилась 45-летняя женщина.

- Гражданка пожаловалась, что накануне в ее квартире дома на улице Телеграфная неизвестный втерся в доверие и похитил iPhone XR — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Сумма ущерба составила 55 тыс. рублей.

При расследовании было установлено, что преступление совершил уже находящийся под подпиской о невыезде за мошенничество 36-летний житель Калуги. Ранее он также был неоднократно судим.

29 декабря мужчину удалось задержать, он дал признательные показания.

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