Житель Калуги втерся в доверие к саратовчанке и украл iPhone XR
Ранее он уже был судим
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28 декабря в полицию Ленинского района Саратова обратилась 45-летняя женщина.
- Гражданка пожаловалась, что накануне в ее квартире дома на улице Телеграфная неизвестный втерся в доверие и похитил iPhone XR — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД.
Сумма ущерба составила 55 тыс. рублей.
При расследовании было установлено, что преступление совершил уже находящийся под подпиской о невыезде за мошенничество 36-летний житель Калуги. Ранее он также был неоднократно судим.
29 декабря мужчину удалось задержать, он дал признательные показания.