Волейбольный «Протон-Саратов» разгромно проиграл очередной матч Суперлиги

СЕГОДНЯ 21:44 2018-12-29T22:19:49+03:00

В этот раз на саратовской команде «размялось» московское «Динамо»

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Саратовский женский волейбольный «Протон-Саратов» записал очередные очки в пассив. На этот раз представляющая регион команда разгромно уступила на выезде московскому «Динамо».

Матч восьмого тура Суперлиги 29 декабря завершился со счетом 3:0. При этом, в первой партии саратовская команда смогла набрать лишь 12 очков, а в третьей – 14.

«Протон-Саратов» продолжает пребывать на самом дне турнирной таблицы. Это единственная команда в Суперлиге Чемпионата России, которая за восемь туров не выиграла ни одного матча.