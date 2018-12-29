Волейбольный «Протон-Саратов» разгромно проиграл очередной матч Суперлиги
В этот раз на саратовской команде «размялось» московское «Динамо»
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Саратовский женский волейбольный «Протон-Саратов» записал очередные очки в пассив. На этот раз представляющая регион команда разгромно уступила на выезде московскому «Динамо».
Матч восьмого тура Суперлиги 29 декабря завершился со счетом 3:0. При этом, в первой партии саратовская команда смогла набрать лишь 12 очков, а в третьей – 14.
«Протон-Саратов» продолжает пребывать на самом дне турнирной таблицы. Это единственная команда в Суперлиге Чемпионата России, которая за восемь туров не выиграла ни одного матча.