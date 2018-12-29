2018-12-29T15:35:26+03:00
Происшествия

Убийцу и грабителя из Балаково осудили на 20 лет

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В Балаково 26-летний местный житель Дмитрий Зайцев осужден на 20 лет колонии строгого режима.

Он признан виновным в незаконном приобретении и хранение наркотиков в крупном размере, убийстве в ходе разбойного нападения.

В мае 2016 года он украл из подъезда велосипед марки Stinger стоимостью свыше 4000 рублей. В ноябре 2017 года его задерживали с наркотиками в крупном размере.

Тем не менее 12 декабря того же года Зайцев в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в квартире одного из многоквартирных домов в Балаково напал на 50-летнюю хозяйку. Пытаясь похитить лекарственного препарат он нанес женщине не менее 11 ударов молотком, а также не менее 2 ударов кухонным ножом в шею. Женщина скончалась на месте.

Задержали убийцу в Марксе Саратовской области. В тот же день он там совершил разбойное нападение на специалиста по выдаче займов микрокредитной компании.

- Угрожая девушке пневматическим пистолетом, он открыто похитил денежные средства в сумме 89 000 рублей, после чего был задержан местными жителями и передан сотрудникам полиции.

В целях устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления, в органы внутренних дел внесено соответствующее представление об усилении административного надзора за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР.

Свою вину Зайцев не признал.

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