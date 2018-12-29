2018-12-29T15:19:00+03:00
Спорт

Волейбольный клуб «Протон-БАЭС» пока не дождался выплаты долгов за прошлый сезон

Министерство спорта не торопится погасить 5,5 млн рублей долгов перед игроками
Александр Уриевский
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С учетом налогов долг перед игроками волейбольного клуба «Протон-БАЭС» сезонов 2017-2018 и 2018-2019 составляет около 9 млн рублей. При этом около 2 млн сейчас арестованы на счетах клуба, как раз за неуплату налогов. Информацию об этом подтвердили корреспонденту «КП-Саратов» в «Протоне-БАЭС».

Руководство клуба пояснило, что вина по невыплатам зарплаты лежит на региональном министерстве молодежной политики и спорта. Разыгранный еще в феврале 2018 года грант в 30 млн рублей, согласно подписанным договорам, должен был выплачиваться клубу «Протон-БАЭС». Между тем, на 29 декабря еще 5,5 млн рублей числятся долгом за минспорта.

Кроме этого, в рамках трехстороннего спонсорского контракта между министерством, клубом и компанией «Фосагро», «Протон-БАЭС» должен был получить еще 5 млн рублей. Согласно информации, которую «Фосагро» в рамках проверки передала в региональное СУ СКР, компания полностью рассчиталась по своим обязательствам с правительством области.

В клубе объяснили, как в отсутствие всех этих денег смогли почти полностью рассчитаться перед игроками в нынешнем сезоне. Это удалось сделать за счет перехода сильнейших волейболисток в другие команды страны. Напомним, среди тех, кто отказался играть во вновь создаваемой команде в Саратове, Валерия Зайцева (ушла в калининградский «Локомотив»), Ксения Бондарь («Ленинградка»), Макарова («Динамо» Москва).

- В регламенте Всероссийской федерации волейбола четко прописаны суммы за переход игроков. Конкретно в «Протоне» переход волейболистки молодежки стоит 212 тыс. рублей, игроков уровня Суперлиги – 424 тыс. рублей, а если они привлекались в сборную страны – то еще дополнительные надбавки. Несколько самых сильных волейболисток ушли в другие клубы, это стало источником погашения долгов.

Кроме этого, «Протону-БАЭС» вернули вступительный взнос во Всероссийскую Федерацию за две команды, основную и молодежную, — 1 млн 200 тыс. рублей.

Напомним, сейчас в судах несколько дел по искам клуба к руководству министерства спорта и волейбольной федерации.

Команда «Протон-Саратов», которая была спешно создана в регионе на смену «Протону», занимает последнее место в Чемпионате России, не выиграв ни одного матча.

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