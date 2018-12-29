Николай Панков: Горжусь земляками, помогавшими искать пропавшего ребенка

СЕГОДНЯ 14:29 2018-12-29T14:32:55+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост, посвященный спасению 12-летнего мальчика.

- Два дня вся область с напряжением следила за поисками Сережи Кустова из поселка Головановский Балаковского района. И вот радостная новость, огромная поисковая работа увенчалась успехом. Мальчик найден живым, сейчас на обследовании в больнице. Пример, как сотрудничество профессионалов-спасателей, местной власти, волонтеров и жителей дает результат. Люди обследовали местность, помогали техникой. Глава района Александр Соловьев взял вопрос на контроль и участвовал в поисках. Горжусь своими земляками-балаковцами. Найденному парню – здоровья! — пожелал Николай Панков.