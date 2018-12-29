В Вольске достроили новый коллектор

СЕГОДНЯ 14:02 2018-12-29T14:03:29+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил Вольск.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службы главы региона, он осмотрел новые очистные сооружения.

Коллектор строили более 15 лет, его возведение прерывалось из-за нехватки средств. В текущем году было найдено финансирование, завершено строительство главной насосной станции, блока очистки, административного здания, котельной и т. д.

Уже были проведены испытания, завершены пуско-наладочные работы. Пропускная способность очистных сооружений около 12,5 тыс. кубометров.

- С 2002 года строительство объекта было начато, но, к сожалению, затянулось. Вместе с депутатами собрались, обсудили и нашли решение. Сейчас уже формируется штат работников, их консультируют научные разработчики проекта. После завершения пусконаладочных работ — ввод объекта в эксплуатацию, — отметил Валерий Радаев.

Напомним, что в конце ноября, во время пробного пуска коллектора, оказалось, что строители «забыли «положить участок трубы. Из-за этого вода затопила улицу, а событие вызвало широкий резонанс.

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