ЖСК «Оптимист» в Саратове смогли достроить после переименования в «Реалист»

СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-29T13:43:50+03:00

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Сегодня, 28 декабря, губернатор Валерий Радаев и мэр Саратова Михаил Исаев осмотрели 19-этажный дом на пересечении улиц Алексеевская, Добряковская, Рябиновская и Наумовская в Кировском районе. Его строили 7 лет, начиная с 2011 года. Сначала это делал «ЖСК Оптимист 2000». Дом перестали строить в 2016 году. После того, как кооператив обанкротилась, был образован ЖСК «Реалист».

В конце октября 2018 года инвестор «Олимпия-Строй» и подрядчик ООО «СК Система» начали достройку почти готового дома. Сейчас там уже есть котельная, лифты, система противопожарной безопасности.

Кроме этого губернатор с мэром осмотрел 10-этажный дом на пересечении Зарубина и Чапаева, который в 2007 году начинало строить ООО «Геотехника-Фин». После процедуры банкротства здесь был образован ЖСК «Звезда».

В марте 2018 достройкой дома занялось АО «Саратовоблжилстрой» депутата Леонида Писного. Сегодня дом уже подключен к газу, воде, электричеству, работает котельная.

На обоих зданиях полностью закончены строительные работы и монтаж внутренних инженерных коммуникаций. Дом ЖСК «Реалист» был сдан 25 декабря, ЖСК «Звезда» - 28 декабря.

- Ввод долгостроя — долгожданное событие для 155 участников долевого строительства. Оно состоялось, благодаря совместной работе власти, застройщика и, главное, жильцов, которые после долгих обсуждений, нашли решение, создали ЖСК и контролировали каждый этап достройки. Это пример для других участников долевого строительства — только через компромисс можно добиться результата, — подчеркнул Валерий Радаев на встрече с жителями дома ЖСК «Реалист»