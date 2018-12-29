«Саратовские авиалинии» остаются должны пассажирам 23 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-29T13:43:19+03:00

За полгода было выплачено почти 427 млн рублей

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АО «Саратовские авиалинии» вернули деньги за билеты уже 64 514 пассажирам.

Как отметили в компании, средства возвращают гражданам, которые купили билеты на лето 2018 года, но не смогли вылететь из-за аннулирования лицензии.

За неделю, с 20 по 27 декабря, средства возвратили 313 пассажирам. Это более двух миллионов рублей.

Всего АО «Саратовские авиалинии «остаются должны еще около 23 млн рублей.