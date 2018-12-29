2018-12-29T13:43:19+03:00
Общество

«Саратовские авиалинии» остаются должны пассажирам 23 млн рублей

За полгода было выплачено почти 427 млн рублей
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

АО «Саратовские авиалинии» вернули деньги за билеты уже 64 514 пассажирам.

Как отметили в компании, средства возвращают гражданам, которые купили билеты на лето 2018 года, но не смогли вылететь из-за аннулирования лицензии.

За неделю, с 20 по 27 декабря, средства возвратили 313 пассажирам. Это более двух миллионов рублей.

Всего АО «Саратовские авиалинии «остаются должны еще около 23 млн рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вольске достроили новый коллектор
ЖСК «Оптимист» в Саратове смогли достроить после переименования в «Реалист»
Пропавший в Балаковском районе мальчик сбился с пути и заблудился
Три предприятия Саратовской области получили почти 11 млн рублей субсидий
В Саратове и Энгельсе завершается новогодняя акция от теплоэнергетиков
Между Саратовом и Энгельсом в новогоднюю ночь будут ходить дополнительные автобусы
В Соколовогорском и Новосоколовогорском поселках отключена холодная вода
В Саратове днем пробки из-за многочисленных аварий
Школу в Солнечном-2 спешат открыть после визита Вячеслава Володина
Спасение пропавшего мальчика в Саратовской области: Подробности
В Саратовской области иномарка сбила пенсионера
Балаковская компания задолжала работникам 2,3 млн рублей зарплаты
Пропавший Сергей Кустов найден живым под Балаковом
В Пугачеве мужчина незаконно оформил в магазине кредит