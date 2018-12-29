Пропавший в Балаковском районе мальчик сбился с пути и заблудился
Следователи СУ СКР по Саратовской области опубликовали подробности спасения ребенка в Балаковском районе.
Как ранее писала «КП-Саратов», 12-летний Сергей Кустов ушел из дома в поселке Головановский и не вернулся.
К поискам мальчика присоединились волонтеры «Лизы Алерт», полиция, МЧС, спасатели и неравнодушные граждане.
Местный житель, который принимал участие в спасательной операции, заметил ребенка, шедшего вдоль железной дороги.
Как оказалось, отправившись к другу 27 декабря, мальчик сбился с пути и заблудился. Все это время он продолжал идти, чтобы выбраться на дорогу, и сумел дойти до железнодорожного полотна.
Сейчас его доставили в больницу и оказывают необходимую помощь.