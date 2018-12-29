Пропавший в Балаковском районе мальчик сбился с пути и заблудился

СЕГОДНЯ 13:31 2018-12-29T13:41:47+03:00

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Следователи СУ СКР по Саратовской области опубликовали подробности спасения ребенка в Балаковском районе.

Как ранее писала «КП-Саратов», 12-летний Сергей Кустов ушел из дома в поселке Головановский и не вернулся.

К поискам мальчика присоединились волонтеры «Лизы Алерт», полиция, МЧС, спасатели и неравнодушные граждане.

Местный житель, который принимал участие в спасательной операции, заметил ребенка, шедшего вдоль железной дороги.

Как оказалось, отправившись к другу 27 декабря, мальчик сбился с пути и заблудился. Все это время он продолжал идти, чтобы выбраться на дорогу, и сумел дойти до железнодорожного полотна.

Сейчас его доставили в больницу и оказывают необходимую помощь.