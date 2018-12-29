Три предприятия Саратовской области получили почти 11 млн рублей субсидий

СЕГОДНЯ 13:29 2018-12-29T13:40:04+03:00

Они потратят их на проекты по наращиванию производств и модернизации

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В Саратовской области подвели итоги конкурса на право получения субсидий промышленными предприятиями из регионального бюджета. Деньги предназначаются на модернизацию и перевооружение производств в рамках инвестпроектов.

- На эти цели выделено почти 11 млн рублей. В конкурсе участвовали шесть предприятий, а выиграли всего три, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минпрома Саратовской области.

Самую большую сумму — 6,2 млн рублей — получит ОАО «Трансмаш». Деньги по проекту потратятся на 65 новых рабочих мест, наращивание производства платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров до 200 штук.

«НЕФТЕМАШ» — САПКОН потратит на модернизацию производства механических частей железнодорожных локомотивов 25,5 млн рублей, из субсидий — 2,6 млн. После реализации будут созданы 26 рабочих мест

Третий победитель — ООО «РЭМО — Технологии» — расширит мощности для производства телевизионных антенн, которые смогут конкурировать с мировыми, за 27,4 млн рублей. Субсидию им выделили в сумме 2,1 млн рублей. Создаются 17 рабочих мест.

Если проекты реализуются успешно, то объем реализуется более чем на 690 млн рублей год. Предполагается, что субсидии окупятся за полтора года.