2018-12-29T13:39:34+03:00
Общество

В Саратове и Энгельсе завершается новогодняя акция от теплоэнергетиков

Осталось несколько дней, чтобы расплатиться с долгами
Екатерина Семенова
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У жителей Саратова и Энгельса осталось всего несколько дней для того, чтобы успеть принять участие в акции «В Новый год — без долгов!», которую Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проводит для своих клиентов под занавес уходящего года. Для этого физическим лицам нужно погасить свои долги за отопление и горячую воду до 31 декабря, а также внести декабрьскую предоплату.

В акции уже приняли участие более 8,8 тыс. жителей Саратова и Энгельса. Они погасили накопленные ранее долги за отопление и горячую воду и внесли предоплату за декабрь на общую сумму почти 37,7 млн рублей. Теперь все они станут участниками розыгрыша приятных подарков от энергокомпании.

Окончательные результаты акции энергетики подведут в январе следующего года. Победителей выберут случайным образом при помощи компьютерной программы.

Подробную информацию об акции «В Новый год — без долгов!»», а также о различных способах урегулирования своей задолженности можно получит у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс». В Саратове — улица Чернышевского, 122, контактные телефоны: 8(8452) 98-65-09, 98-68-00, дополнительно — в отделении Сбербанка по улице Чапаева, 32/36. В Энгельсе — улица Пионерская, 80, улица Тельмана, 150/1 в отделении Сбербанка, окна №№1 и 2, телефон: 8 (8453) 54-42-75.

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