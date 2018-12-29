Между Саратовом и Энгельсом в новогоднюю ночь будут ходить дополнительные автобусы
Увеличат количество транспорта на четырех маршрутах
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В новогоднюю ночь пустят дополнительные автобусы по мосту Саратов — Энгельс.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, рейсы введены на маршрутах №246Н «поселок Новоселово — Саратов (ж/д вокзал)», №284 «поселок Прибрежный — Саратов (ж/д вокзал)», №284А «Энгельс — Саратов (через Летный городок)» и №284Б «Энгельс — Саратов (через Юбилейный)».
Пассажирам предлагается отслеживать местоположения автобусов в сервисе «Умный транспорт».