2018-12-29T13:38:28+03:00
Дом. Семья

Между Саратовом и Энгельсом в новогоднюю ночь будут ходить дополнительные автобусы

Увеличат количество транспорта на четырех маршрутах
Екатерина Семенова
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В новогоднюю ночь пустят дополнительные автобусы по мосту СаратовЭнгельс.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, рейсы введены на маршрутах №246Н «поселок Новоселово — Саратов (ж/д вокзал)», №284 «поселок Прибрежный — Саратов (ж/д вокзал)», №284А «Энгельс — Саратов (через Летный городок)» и №284Б «Энгельс — Саратов (через Юбилейный)».

Пассажирам предлагается отслеживать местоположения автобусов в сервисе «Умный транспорт».

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