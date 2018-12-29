2018-12-29T13:11:04+03:00
Общество

В Саратове днем пробки из-за многочисленных аварий

На 2-й Садовой у Политеха все разворачиваются из-за невозможности проехать
Ольга Муравлёва
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Пробка из-за аварии на Большой Садовой. Фото пользователя сервиса «2ГИС»Пробка из-за аварии на Большой Садовой. Фото пользователя сервиса «2ГИС»
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В Саратове днем 29 декабря десятибалльные пробки из-за множества аварий в городе.

- На Большой Садовой, между Новоузенской и 2-й Садовой, притерлись маршрутка и «КамАЗ», — сообщает пользователь в сервисе «Яндекс.Пробки».

Из-за этого по близлежащим улицам не могут проехать автомобилисты и общественный транспорт. По словам очевидцев, машины разворачиваются и ищут пути объезда затора.

Также пробки и аварии в центре Саратова, около Сенного рынка и по проспекту 50 лет Октября.

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