Школу в Солнечном-2 спешат открыть после визита Вячеслава Володина
В Саратове спешно готовятся к сдаче новой школы в Солнечном-2.
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете по образованию, сейчас в школе «Аврора» ведутся проверки Роспотребнадзора и Госпожнадзора.
- В первую очередь Роспотребнадзором в здании школы проводятся замеры воды, воздуха, освещения и т. п. В максимально сжатые сроки по результатам будет выдано санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие объекта всем требованиям и нормам, предъявляемым к образовательному учреждению. Кроме того, аналогичное заключение школа обязана получить в Госпожнадзоре, — отметили в комитете.
Напомним, 26 декабря построенную школу осмотрел председатель госдумы Вячеслав Володин. Он настойчиво рекомендовал после Нового года начать занятия для начальной школы, чтобы здание школы не простаивало до 1 сентября.
- По завершению всех процедур в стенах «Авроры» начнется образовательный процесс, — подчеркнули в комитете образования Саратова.