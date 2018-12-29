Школу в Солнечном-2 спешат открыть после визита Вячеслава Володина

СЕГОДНЯ 12:43 2018-12-29T13:33:19+03:00

Сейчас там проводятся проверки Роспотребнадзора и Госпожнадзора

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В Саратове спешно готовятся к сдаче новой школы в Солнечном-2.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете по образованию, сейчас в школе «Аврора» ведутся проверки Роспотребнадзора и Госпожнадзора.

- В первую очередь Роспотребнадзором в здании школы проводятся замеры воды, воздуха, освещения и т. п. В максимально сжатые сроки по результатам будет выдано санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие объекта всем требованиям и нормам, предъявляемым к образовательному учреждению. Кроме того, аналогичное заключение школа обязана получить в Госпожнадзоре, — отметили в комитете.

Напомним, 26 декабря построенную школу осмотрел председатель госдумы Вячеслав Володин. Он настойчиво рекомендовал после Нового года начать занятия для начальной школы, чтобы здание школы не простаивало до 1 сентября.

- По завершению всех процедур в стенах «Авроры» начнется образовательный процесс, — подчеркнули в комитете образования Саратова.