В Саратовской области иномарка сбила пенсионера
Водитель сбежал с места ДТП
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В селе Малиновка Ртищевского района Саратовской области сегодня утром, 29 декабря, сбили 73-летнего пенсионера.
- ДТП случилось у дома №76 по улице Крупская в 6:00. Неизвестный на неустановленной машине совершил аварию и сбежал, оставив пострадавшего, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Мужчину госпитализировали, а полицейские начали поиски нарушителя.
Им оказался 36-летний водитель Ford. Стоит отметить, что наезд он совершил в пьяном виде.
Теперь он может «сесть» на 15 суток и и лишиться прав.