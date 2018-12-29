2018-12-29T12:27:48+03:00
Происшествия

В Саратовской области иномарка сбила пенсионера

Водитель сбежал с места ДТП
Ольга Муравлёва
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В селе Малиновка Ртищевского района Саратовской области сегодня утром, 29 декабря, сбили 73-летнего пенсионера.

- ДТП случилось у дома №76 по улице Крупская в 6:00. Неизвестный на неустановленной машине совершил аварию и сбежал, оставив пострадавшего, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Мужчину госпитализировали, а полицейские начали поиски нарушителя.

Им оказался 36-летний водитель Ford. Стоит отметить, что наезд он совершил в пьяном виде.

Теперь он может «сесть» на 15 суток и и лишиться прав.

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