Балаковская компания задолжала работникам 2,3 млн рублей зарплаты

СЕГОДНЯ 12:14 2018-12-29T12:14:18+03:00

Деньги работникам отдали в полном объеме после представления прокурора

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В Балакове Саратовской области наказали руководство ЗАО «Атомэлектромонтаж» за невыплату заработной платы 68 работникам.

- За май и июнь 2018 года компания не выплатила зарплаты на 2,3 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Стоит отметить, что ЗАО занимается электромонтажными работами.

Прокурор внес в адрес руководителя представление и потребовал устранить нарушения, а также возбудил административное дело за невыплату зарплаты.

Деньги работникам отдали в полном объеме.