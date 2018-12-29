Балаковская компания задолжала работникам 2,3 млн рублей зарплаты
Деньги работникам отдали в полном объеме после представления прокурора
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В Балакове Саратовской области наказали руководство ЗАО «Атомэлектромонтаж» за невыплату заработной платы 68 работникам.
- За май и июнь 2018 года компания не выплатила зарплаты на 2,3 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Стоит отметить, что ЗАО занимается электромонтажными работами.
Прокурор внес в адрес руководителя представление и потребовал устранить нарушения, а также возбудил административное дело за невыплату зарплаты.
Деньги работникам отдали в полном объеме.