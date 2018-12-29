2018-12-29T12:08:14+03:00
Происшествия

Пропавший Сергей Кустов найден живым под Балаковом

Мальчик провел сутки в лесу
Екатерина Семенова
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В Балаковском районе Саратовской области найден Сергей Кустов.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 12-летний мальчик найден живым.

Подростка обнаружили в лесополосе вблизи Балакова. Он провел там на морозе не менее суток. Ему оказана первая медицинская помощь.

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