Пропавший Сергей Кустов найден живым под Балаковом

СЕГОДНЯ 12:06 2018-12-29T12:08:14+03:00

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В Балаковском районе Саратовской области найден Сергей Кустов.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 12-летний мальчик найден живым.

Подростка обнаружили в лесополосе вблизи Балакова. Он провел там на морозе не менее суток. Ему оказана первая медицинская помощь.

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