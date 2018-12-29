В Пугачеве мужчина незаконно оформил в магазине кредит

СЕГОДНЯ 12:03 2018-12-29T12:03:11+03:00

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В Пугачеве Саратовской области полицейские вчера, 28 декабря, задержали мужчину, который оформил в магазине на Пушкинской улице потребительский кредит, предоставив ложные сведения.

- Займ в 72 тыс. рублей он смог получить еще десять месяцев назад. Гражданину 55 лет и ранее он уже отбывал наказание за причинение средней тяжести вреда здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

В отношении мошенника заведено уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде.