Ночью в Саратове у несовершеннолетнего украли портмоне Calvin Klein
Его ограбили на Большой Горной
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В Саратове 17-летний студент первого курса вуза обратился в полицию с заявлением о грабеже.
- С половины первого до двух часов ночи 10 декабря на него напал неизвестный у дома №216 по улице Большая Горная. У студента было похищено портмоне Calvin Klein, в котором находились паспорт, студенческий билет, СНИЛС, приписное свидетельство и банковская карта, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело. 28 декабря полиция задержала 23-летнего юношу. Он не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности, том числе за кражи.
Похищенное было изъято.