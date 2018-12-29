Передано в суд дело организаторов казино в Волжском районе Саратова

СЕГОДНЯ 11:34 2018-12-29T11:39:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Двое жителей Саратовской области обвиняются в проведении незаконных азартных игр и использовании объектов авторского права.

- По версии следствия, с декабря 2017 года по март 2018 мужчины организовали и проводили азартные игры в заведении на территории Волжского района Саратова. С использованием игрового оборудования они получили доход более 130 тыс. рублей. При этом незаконно использовались объекты авторского права — ущерб составил более 600 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

У них изъяты шесть аппаратов, предназначенных для проведения азартных игр. Они признаны игровым оборудованием с материальным выигрышем, который определяется случайным образом.

Обвиняемые полностью признали вину, уголовное дело направлено в Волжский районный суд Саратова.