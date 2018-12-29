Горит частный дом в центре Саратова

СЕГОДНЯ 11:29 2018-12-29T11:33:35+03:00

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В центре Саратова загорелся дом на улице Полярная, 31Б.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», дом жилой, но на момент возгорания в помещении никого не было.

Сейчас идет тушение огня, однако существует угроза взрыва, так как там находится газовый баллон.

Дом одноэтажный, существует угроза перекидывания огня на соседние постройки.

На месте работают специалисты ГУ МЧС, Центра медицины катастроф, СПГЭС.