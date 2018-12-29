2018-12-29T11:05:47+03:00
Происшествия

Упившийся наркоман в Марксе вызвал полицейского и воткнул нож ему в поясницу

Правоохранитель ему был нужен якобы для поисков мамы
Ольга Муравлёва
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Следователи из Маркса Саратовской области завершили расследование в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в том, что он пытался зарезать полицейского.

- Следствие считает, что вчера вечером, 28 декабря, в дежурную часть Марксовского района поступил звонок от мужчины, рассказавшего о противоправных действиях в отношении его матери. На место прибыл правоохранитель. В квартире он застал злоумышленника, который сказал, что не знает, где его родственница, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Полицейский составил протокол и собрался уходить. Тогда обвиняемый пошел на кухню, взял нож и воткнул его в поясницу стражу порядка.

Мужчина вызвал на подмогу коллег и «скорую помощь». Медики госпитализировали пострадавшего, а правоохранители задержали злоумышленника.

Гражданину провели судмедисследование и установили, что в момент нападения он был пьяным и под наркотиками.

Расследование продолжается, сейчас решается вопрос о взятии жителя Маркса под стражу.

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