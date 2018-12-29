Школьник ушел в гости к другу в селе Головановский и пропал

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-29T11:07:52+03:00

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В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту пропажи мальчика.

Как ранее писала «КП-Саратов», 12-летний Сергей Кустов пропал 27 декабря в поселке Головановский.

Об исчезновении школьника в полицию сообщила мать мальчика. Сергей вышел из дома в период с 10 до 12 часов, отправившись в гости к приятелю, и не вернулся.

- Ребенок учится в седьмом классе, характеризуется положительно, не имеет проблем с посещаемостью, не было конфликтов со сверстниками, а также не состоит на учете в правоохранительных органах, — отметили в СУ СКР.

Родители пропавшего не злоупотребляют алкоголем.

Сейчас поисковики прочесывают местность, следователи опрашивают соседей и односельчан.