2018-12-29T11:07:52+03:00
Происшествия

Школьник ушел в гости к другу в селе Головановский и пропал

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту пропажи мальчика.

Как ранее писала «КП-Саратов», 12-летний Сергей Кустов пропал 27 декабря в поселке Головановский.

Об исчезновении школьника в полицию сообщила мать мальчика. Сергей вышел из дома в период с 10 до 12 часов, отправившись в гости к приятелю, и не вернулся.

- Ребенок учится в седьмом классе, характеризуется положительно, не имеет проблем с посещаемостью, не было конфликтов со сверстниками, а также не состоит на учете в правоохранительных органах, — отметили в СУ СКР.

Родители пропавшего не злоупотребляют алкоголем.

Сейчас поисковики прочесывают местность, следователи опрашивают соседей и односельчан.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юлия Литневская вручила подарки в детских садах Заводского района
Упившийся наркоман в Марксе вызвал полицейского и воткнул нож ему в поясницу
Супергероем России может стать Дед Мороз
В новогодние праздники энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» будут работать в особом режиме
В чечевице из Новобурасского района эксперты обнаружили опасные сорняки
Чиновник в Саратове пойдет под суд за сдачу недостроенной многоэтажки
Продолжаются поиски 12-летнего Сергея Кустова в Балаковском районе
В Саратове опрокинулся УАЗ «Буханка» [видео]
В Саратовской области обнаружили опасный антибиотик для животных
В Саратове ночью пожарные три часа тушили дворы
В сарае села Идолга сгорели куры, цесарки и кролики
Столовая областного правительства задолжала работникам 141 тыс. рублей
Компания из Краснокутского района ответит в суде за небезопасное зерно
В Калининске рецидивист угнал у собутыльника автомобиль
СОГАЗ-Мед: Десять ситуаций — одно решение