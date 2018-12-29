В новогодние праздники энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» будут работать в особом режиме

СЕГОДНЯ 10:17 2018-12-29T10:44:25+03:00

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Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей все энергетические предприятия Саратовского филиала «Т Плюс» в период с 30 декабря 2018 по 8 января 2019 года будут работать в особом режиме. Соответствующий приказ подписал директор филиала Александр Шудегов.

Тепловые станции, котельные и тепловые сети «Т Плюс» в Саратове, Балакове и Энгельсе в праздничные дни будут работать в условия повышенной готовности к реагированию и устранению последствий нештатных ситуаций. Приняты дополнительные меры по усилению пожарной безопасности энергообъектов, ужесточены пропускной и внутриобъектный режимы, проверены регламенты взаимодействия со службами МЧС.

Во всех предприятиях «Т Плюс» Саратовской области организовано круглосуточное дежурство ответственного персонала и определены составы ремонтных бригад. Проведена дополнительная профилактика спецтехники и автотранспорта. На складах сформирован запас материалов, необходимых для проведения работ. Уже в первых числах января персонал предприятий по заранее разработанным маршрутам в целях контроля надежности работы произведет плановый обход и осмотр тепловых сетей и оборудования.

Весь оперативный персонал подразделений компании прошел инструктажи по работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок, были проведены противоаварийные и противопожарные тренировки. На всех уровнях управления и производства назначены ответственные дежурные, которые будут отслеживать оперативную ситуацию на энергообъектах.

В случае возникновения проблем с теплоснабжением клиенты Саратовского филиала «Т Плюс» могут обращаться в оперативно-диспетчерские службы: Территориального управления по теплоснабжению в Саратове — телефон: (8452) 32-00-22; Территориального управления по теплоснабжению в Балакове — телефон: (8453) 61-15-00. Диспетчерские работают круглосуточно, ведется автоматическая аудиозапись всех телефонных обращений, все заявки находятся на контроле руководства предприятия. Потребители Энгельса в экстренных ситуациях могут звонить в район тепловых сетей Энгельсской ТЭЦ-3 дежурному слесарю по телефону: (8453) 55-75-08 или начальнику смены станции: (8453) 54-15-16.