2018-12-29T10:42:26+03:00
Общество

В чечевице из Новобурасского района эксперты обнаружили опасные сорняки

Зараженную партию продукты не выпустили из региона
Дарья Вострикова
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В крупной партии чечевицы из Новобурасского района Саратовской области эксперты нашли опасные сорняки.

Как сообщили «КП-Саратов» в управлении Россельхознадзора, при проведении карантинного контроля специалисты во время проверки обнаружили повилику и амброзию трехраздельную в продукции общим весом 150 тыс. тонн.

Партию чечевицы с живучей заразой запретили вывозить за пределы региона.

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