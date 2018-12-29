В чечевице из Новобурасского района эксперты обнаружили опасные сорняки
Зараженную партию продукты не выпустили из региона
Изменить размер текста:
В крупной партии чечевицы из Новобурасского района Саратовской области эксперты нашли опасные сорняки.
Как сообщили «КП-Саратов» в управлении Россельхознадзора, при проведении карантинного контроля специалисты во время проверки обнаружили повилику и амброзию трехраздельную в продукции общим весом 150 тыс. тонн.
Партию чечевицы с живучей заразой запретили вывозить за пределы региона.