Чиновник в Саратове пойдет под суд за сдачу недостроенной многоэтажки

СЕГОДНЯ 10:00 2018-12-29T10:39:48+03:00

Спустя шесть лет после сдачи неготового дома ООО «Паллант-инвест» в эксплуатацию к ответственности привлекают областного чиновника

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий при вводе в эксплуатацию дома ООО «Паллант-инвест» на Железнодорожной, 9.

Обвиняемый — 61-летний экс-начальник Государственной инспекции строительного надзора Саратовской области.

В декабре 2012 года начальник инспекции стройнадзора дал подчиненному незаконное указание о подготовке положительного заключения о соответствии десятиэтажного двухподъездного дома требованиям технических регламентов и проектной документации.

Кроме того, был издан приказ об утверждении положительного заключения. По версии следствия, чиновнику было достоверно известно о наличии многочисленных нарушений, допущенных при строительстве здания, и что выдавать положительное заключение было нельзя. Тем не менее заключение было выдано застройщику, и на этом основании получено разрешение на ввод дома в эксплуатацию. При этом в доме отсутствовало лифтовое оборудование, часть коммуникаций не была подключена, частично отсутствовала гидроизоляция крыши и другое.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Саратова.

Напомним, в 2006 году в этом здании обрушились лестничные пролеты, в результате погиб рабочий. ООО «Паллант-инвест» обанкротилось.