Продолжаются поиски 12-летнего Сергея Кустова в Балаковском районе
Волонтеры и полиция прочесывают местность
Сергей Кустов. Фото с личной страницы в соцсети
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В Балаковском районе Саратовской области продолжаются поиски пропавшего ребенка.
Напомним, в поселке Головановский днем 27 декабря пропал 12-летний Сергей Кустов. Он ушел из дома и перестал выходить на связь. Его телефон сейчас выключен.
Поиск ведет полиция и волонтеры. Они прочесывают местность, осматривают лесопосадки и проверяют придорожные кафе.