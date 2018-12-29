2018-12-29T10:38:19+03:00
Происшествия

Продолжаются поиски 12-летнего Сергея Кустова в Балаковском районе

Волонтеры и полиция прочесывают местность
Екатерина Семенова
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Сергей Кустов. Фото с личной страницы в соцсетиСергей Кустов. Фото с личной страницы в соцсети
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В Балаковском районе Саратовской области продолжаются поиски пропавшего ребенка.

Напомним, в поселке Головановский днем 27 декабря пропал 12-летний Сергей Кустов. Он ушел из дома и перестал выходить на связь. Его телефон сейчас выключен.

Поиск ведет полиция и волонтеры. Они прочесывают местность, осматривают лесопосадки и проверяют придорожные кафе.

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