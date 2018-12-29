В Саратове опрокинулся УАЗ «Буханка» [видео]
Подробности происшествия выясняются
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Накануне, 28 декабря, на улице Шехурдина перевернулся фургон УАЗ.
- Вчера утром недалеко от автосалона BMW случилось ДТП, в результате которого на бок опрокинулся УАЗ «Буханка», — рассказали «КП-Саратов» пользователи группы Chp_saratov социальной сети Instagram.
В результате опрокидывания, машина перекрыла одну полосу движения. Из-за этого возникла длинная пробка. Пострадавших в результате происшествия нет.
УАЗ "буханка" на Шехурдина.