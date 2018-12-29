В Саратовской области обнаружили опасный антибиотик для животных

СЕГОДНЯ 09:45 2018-12-29T10:35:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило антибиотик для животных, не соответствующий образцу качества.

- Речь идет о лекарстве «Мизофен-Ф» (серия 221216, срок годности до 12.2019) производства ИП «ВИК-здоровье животных», Беларусь. Выявлено несоответствие по показателю «массовая концентрация левамизола гидрохлорида», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Продажа препарата приостановлена.

Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство, по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.